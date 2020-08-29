Экономист Адамидов предсказал в сентябре укрепление рубля

Москва, 29 августа. Рубль в сентябре 2020 года при твердой установке на укрепление имеет шансы отклониться от прогноза Bloomberg о снижении курса доллара до 70 рублей. Об этом заявил независимый экономист Дмитрий Адамидов в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Bloomberg — один из поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков — осветил мнение международных аналитиков, согласно которому курс доллара упадет до до 70 рублей, а рубль вырастет на 6% к нынешнему уровню.

Экономист подчеркивает, что вместе с этим аналитики Citigroup и Sova Capital считают, что российская валюта в течение последних месяцев продемонстрировала отрицательную динамику на развивающихся рынках при том, что цены на нефть в тот же период приросли почти на 30%.

Адамидов полагает, что аналитики агентства Bloomberg в своих прогнозах исходят из ранних реакций финансовых международных рынков на кризис в Белоруссии и ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

«Но ситуация в Белоруссии стабилизировалась, а история с Алексеем Навальным стала больше напоминать дело Скрипалей, тем самым снизила к себе интерес общественности. Поэтому существовавшие ранее опасения о вводе новых санкций Соединенными Штатами Америки в отношении Российской Федерации стали менее ощутимыми. Так что курс российского рубля может отклониться от прежних показателей в 76-78 рублей за американский доллар», — считает эксперт.

На протяжении последних трех месяцев прослеживается чрезмерное ослабление рубля, так как курс доллара регулярно превышал 75 рублей.

«Я предполагаю, что так курс рубля частично отреагировал на вывоз капитала, а также на пик событий, разыгравшихся на территории Республики Беларусь. То есть это побудило инвесторов сокращать позиции в российских активах», — считает экономист.

Кроме того, Адамидов напомнил, что рубль поддерживает размещение облигаций федерального займа Министерством финансов России. А оно повысит спрос на российскую валюту. Так она вновь укрепляется до 75 рублей за доллар.

«Важно учитывать, что курс рубля укрепляется медленнее, чем падает. <...> Если в ноябре американцы не признают итоги прошедших выборов президента, то состояние доллара изменится. Я думаю, что после выборов эмиссия продолжится и доллар начнет слабеть ко всем мировым валютам. При этом рубль может укрепиться к доллару до 55–60 рублей в долгосрочной перспективе», — заявил экономист.

В заключение эксперт подтвердил, что тенденция к росту рубля будет во многом зависеть от состояния доллара США.

Ранее западные аналитики Citigroup и Sova Capital пришли к выводу, что российская валюта на рынке является необоснованно дешевой. Текущую слабость рубля аналитики назвали «сезонной» и подчеркнули, что его стоимость занижена.