В Литве отреагировали на высказывание Лукашенко об ответных санкциях

Вильнюс, 29 августа. В Литве заявили, что намерение президента Белоруссии Александра Лукашенко переориентировать торговые потоки с литовских портов нанесет ущерб экономике Белоруссии. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс заявил, что Минск принимает невыгодное решение, которое окажет существенное негативное влияние на экономическую ситуацию в Белоруссии. Синкявичюс отметил, что в ответ на отказ Белоруссии от перевозки грузов через Клайпедский порт ЕС может отреагировать на этот шаг дополнительными санкциями.

«Белорусские грузы в Клайпедском порту составляют около 30%. Поэтому при принятии решения об отказе от перевозки груза Белоруссия должна рассчитать экономические потери и оценить коммерческую выгоду, которую дает Клайпедский порт», — заявил Синкявичюс.

Ранее Александр Лукашенко заявил об ответных действиях на санкции западных стран. Он поручил правительству страны разработать варианты переориентации торговых потоков с портов Литвы на другие. При этом Лукашенко заявил, что 30% литовского бюджета формируется благодаря белорусским грузопотокам.

В России оценили возможность принять торговые потоки Белоруссии. Среди вариантов называется российский порт Усть-Луга. Также Минск может воспользоваться портами на территории Латвии.