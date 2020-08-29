Дубовицкая раскритиковала Галкина за политическую сатиру

Москва, 29 августа. Звезда передачи «Аншлаг» Регина Дубовицкая осудила Максима Галкина за политический юмор. Ведущая подчеркнула, что критикует юмориста для его же блага.

«Это из практических соображений. Потому что сегодня над этим номером с такой политической сатирой смеется зал, а завтра – ситуация в стране поменяется, и этот номер уже никому не будет интересен», — пояснила она в беседе с изданием «Собеседник».

По словам Дубовицкой, ей больше по вкусу номера 30-летней давности, где не шутят над политиками. Ведущая считает, что они все равно пользуются успехом у публики.

Напомним, до пандемии коронавируса Галкин несколько раз высмеивал действия политиков. Его шутки вызвали острую реакцию подписчиков. При этом сам комик считает, что политического юмора в последнее время становится все меньше и меньше.