Джигурда назвал подделкой видео по делу Ефремова, где доказана его вина

Москва, 29 августа. Шоумен и актер Никита Джигурда подал в суд на Александра Добровинского, адвоката потерпевшей стороны в деле аварии с участием актера Михаила Ефремова. Причиной стало то, что Джигурда считает главное доказательство вины актера подделкой, о чем он сообщил «Московскому комсомольцу».

Видео с момента ДТП, где Ефремов покидает водительское сиденье машины, является одним из главных доказательств обвинения. Именно это видео Джигурда считает подделкой и нанял для исследования ролика специалистов. По словам шоумена, независимый эксперт пришел к выводу, что видео является фейковым, так как на кадрах присутствуют следы монтажа.

«Это лицензированный специалист, который дал заключение, что на видео видны следы монтажа. Экспертиза показала, что на опубликованном видео идентификация невозможна с научно-технической точки зрения, а потому является домыслами, предположениями и подлогом», — рассказал Джигурда.

В связи с этим актер уже направил заявление в ОМВД Пресненского района Москвы на адвоката родных погибшего курьера Сергея Захарова. Добровинскому будет предъявлен факт публикации им «заведомо ложных материалов».

«Не сидел за рулем Михаил Ефремов, его подставили. Там видно, что, когда джип выезжает на Садовое кольцо, за рулем мелькает полная рука, голая, а Михаил был в пиджаке. Видно, что из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких. Таким образом, Михаил должен быть оправдан. Это подстава», — уверен Джигурда.

Ранее Добровинский прокомментировал теорию отсутствия Ефремова за рулем. Он сказал, что в произошедшей трагедии, на его взгляд, виноват актер, и «ни у него, ни у гособвинителей нет никаких сомнений» в том, что за рулем находился именно он.

Адвокат потерпевшей стороны объяснил, почему Ефремов возобновил работу с Эльманом Пашаевым спустя три дня после его увольнения. Добровинский считает, что и Ефремов, и его защитки намеренно устраивают шоу, чтобы затянуть судебный процесс.