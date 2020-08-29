Авиация НАТО массово «атаковала» города РФ на учениях «Союзное небо»

Массовым подъемом в воздух боевой авиации практически всех стран — участниц НАТО ознаменовались крупномасштабные военные учения «Союзное небо» (Allied sky 2020), в рамках которых Европейское командование США проводит отработку нанесения ударов по наземным целям вероятного противника. Данное действие обосновывается необходимостью сохранения «обязательств США в области безопасности перед Североатлантическим альянсом», демонстрируя другим членам НАТО «стремление к межгосударственному взаимодействию и высокую степень готовности к реальному боевому применению». Противником, конечно, является Россия, хотя официально в НАТО стараются избегать прямых формулировок.

В учениях принимают участие 30 стран, которые или задействуют свои авиационные силы, или предоставляют воздушное пространство для проведения полетов для других стран — участниц военного альянса.

Главной ударной силой «Союзного неба» стала американская стратегическая авиация — бомбардировщики B-52H Stratofortress, которые незадолго до начала учений были перебазированы с континентальной части США в Европу. Всего 22 августа на авиационную базу Файрфорд в Великобритании с авиабазы Майнот (Северная Дакота) прибыло шесть стратегических бомбардировщиков В-52Н из состава 5-го бомбардировочного крыла Командования глобального удара ВВС США.

Полет ударных самолетов проходил над Арктикой — очевидно, по пути бомбардировщики отрабатывали действия в северных широтах, являющихся основным направлением для применения американской авиации против России еще со времен СССР и холодной войны, так как полеты через северный полюс являются наиболее коротким путем к цели. На последнем этапе пути американские бомбардировщики сопровождались норвежскими истребителями F-16, о чем было немедленно сообщено в европейских СМИ в самом радостном формате — мол, «защитники прилетели».

В западных средствах массовой информации специально подчеркивается, что развертывание американских бомбардировщиков на Европейском континенте в рамках длящейся операции «Атлантическая решимость» (Operation Atlantic Resolve) активизировалось после того, как Крымский полуостров в 2014 году вошел в состав Российской Федерации. Считая общенародное волеизъявление «вооруженной аннексией», США нашли для себя повод увеличения военного присутствия в Европе, выразившееся в периодическом направлении бомбардировщиков на авиабазы стран — участниц НАТО и выполнении ими боевых вылетов, в ходе которых происходит реальная отработка нанесения ударов по России. Официально сообщается о более чем двухстах боевых вылетах, совершенных самолетами Командования глобального удара ВВС США в период с 2014 года.

Официальный представитель НАТО для прессы сообщил, что в масштабных авиационных учениях будут задействованы авиационные силы Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Турции, Великобритании и США.

В пятницу, 28 августа, действия бомбардировщиков В-52Н были нацелены на разные операционные направления: огибая Норвегию севернее, в районе Баренцева моря; через Нидерланды и Польшу в Балтийское море; через ряд стран Европы в Черное море; через Францию и Испанию в Средиземное море. Кроме того, два бомбардировщика из состава 2-го бомбардировочного крыла Командования глобального удара ВВС США, взлетев с авиабазы Дарксдейл (Луизиана), действовали в направлении северного полюса.

Оценочно можно судить, что действия американских стратегических бомбардировщиков были направлены против так называемых «российских зон запрета доступа», созданных, как полагают западные специалисты, в рамках концепции А2/AD (Anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра). Авиация НАТО прямо-таки массово «атаковала» российские города, сделав небо Европу жарким. Если говорить конкретно, то вся мощь авиации НАТО была направлена против таких «зон запрета доступа», как Мурманск и Полярный, Калининград и Санкт-Петербург, Севастополь и Новороссийск, авиабаза Хмеймим и пункт базирования Тартус в Сирии, а также в отношении военных и гражданских объектов, расположенных на Новой Земле и в районе Тикси.

Все эти «зоны запрета доступа» имеют ключевые средства обороны и ответного удара, позволяющие создать для врага риск неприемлемого ущерба, если он задумает вторгнуться в эти территории. Такими средствами являются зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». Кроме того, данные инфраструктурные объекты прикрываются с воздуха истребительной авиацией. В частности, российское Минобороны отчиталось о выполнении «перехватов» американских бомбардировщиков, в ходе которых истребители противовоздушной обороны приближались на расстояние визуального опознания.

Действия авиации НАТО следует рассматривать через призму целей, которые они преследовали, а именно — отработку нанесения ударов по основным российским центрам. Однако не стоит думать, что Россия не предпринимает действий упреждающего характера. За день до массового взлета в Европе на другой стороне континента американские противовоздушные силы были вынуждены подниматься на «перехват» российских ракетоносцев Ту-142, которые держат в напряжении ВВС США каждый раз, как только те что-то глобальное замышляют в европейской части.

А вы не трогайте русского медведя — и будет вам счастье.