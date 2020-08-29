Экономист объяснил, почему «Северный поток — 2» необходим Германии

«Северный поток — 2» необходим Германии, чтобы стать независимой и защищенной от США. При этом ключ для снятия всех политических противоречий Брюсселя и Вашингтона из-за строительства газопровода лежит в Берлине. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил экономист Василий Колташов.

Будущее Германии зависит от России

Журналисты издания Politico прогнозируют, что «Северный поток — 2» будет завершен, несмотря на недовольство США. По их словам, Германия понимает важность объекта и стремится стать энергетически независимой.

В то же время США всячески мешают окончанию строительства «Северного потока — 2», пытаясь навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. Как замечают авторы издания, Вашингтон называет проект «угрозой безопасности» для европейских государств.

Канцлер Германии Ангела Меркель не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» будет достроен. Журналисты уверены, что за словами Меркель стоит стремление ФРГ раз и навсегда избавиться от зависимости от США, а недорогой российский газ может помочь достичь этой цели.

Идея сближения Германии с Россией возникла задолго до прихода Меркель к власти. В Politico напомнили, что еще в 1960-х канцлер ФРГ Вилли Брандт и его ближайший советник Эгон Бар сформулировали совершенно новый подход к международной политике, который стал известен под слоганом «Изменения посредством сближения», или Ostpolitik («восточная политика»). Согласно этой идее, ключ к мирному сосуществованию противоборствующих блоков лежит в Москве.

Ключ для снятия противоречий США и ЕС лежит в Берлине

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, что для Германии сейчас важен вопрос не о независимости от США, а ей, скорее, необходимо сохранить свои позиции. Как полагает эксперт, Берлин может это сделать только одним способом: «Германия должна получать энергоресурсы по комфортным ценам из России напрямую, без американских посредников».

«Польша и Чехия являются таковыми посредниками США, а значит, в этом плане Германия зависит от американцев. Она должна стать хабом, распределяющим природный газ из России для того, чтобы играть самостоятельную роль в Европе. В этом случае она может приумножить свое значение, хотя оно и немалое. Однако невидимый член Европейского союза — США — оказываются самыми главными. С этим Германия ничего сделать не может. Берлин способен сам себя усилить и защититься от втягивания США в конфликт с Россией, поскольку он экономически Германии не выгоден», — пояснил Колташов.

При всем этом экономист считает ложным мнение журналистов Politico о том, будто бы ключ к решению всех проблем лежит в Москве.

«Ключ к снятию всех политических противоречий США и Европы лежит в Германии и Франции. Если страны будут действовать сообща с Россией, то политическое напряжение в Европе начнет уходить. Но что-то мне подсказывает, что это маловероятно. Германия рассчитывает двигаться лишь маленькими шагами, которые касаются «Северного потока — 2». Она только хочет получить независимый от США источник газа», — сказал собеседник ФАН.

Колташов констатирует, что у Европы до сих пор нет эффективного средства защиты от американского вмешательства во внутренние дела стран.

«К примеру, еще в 19 веке США приняли доктрину Монро, которая запрещала другим европейским странам участвовать в американской политике. Европа нуждается в аналогичной доктрине. Все противоречия между Россией и Европейским союзом должны решаться только ими самими. США не должны ни под каким предлогом вмешиваться в эти дела. Иначе мы получаем только осложнения и проблемы», — отметил эксперт.

В то же время экономист подчеркивает, что существуют европейские энергопакеты, которые требуют диверсификации поставок газа. Это законодательство Евросоюза необходимо для либерализации газового рынка. По словам эксперта, в Европе таким образом пытаются «провозгласить независимость», в том числе от США.

«На самом деле, независимость дают поставки углеводородов, которые не находятся в руках тех, кто пытается вам навредить. Это и есть противоречие Германии и США. Берлин очень осторожно высвобождается из-под американской опеки. «Северный поток — 2» необходим Германии для того, чтобы быть более защищенной и независимой. Тогда американцы не будут командовать Европой и роль США будет становиться все меньше. Российско-французско-германское сближение как раз было бы замечательным делом. Но не все так просто», — резюмировал Колташов.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.