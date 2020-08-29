Многотысячная акция против «коронавирусных» ограничений прошла в Берлине

Берлин, 29 августа. Около 18 тысяч человек собрались в центре Берлина для участия в акции протеста против ограничительных мер, введенных властями из-за пандемии коронавируса.

Недовольные решением властей граждане еще утром стали приходить на улицу Унтер ден Линден, откуда маршем прошли через центр города. Организовало шествие штутгартское движение Querdenken 711.

Протестующие считают, что меры, принимаемые властями в борьбе с COVID-19, ограничивают их свободу. Манифестанты, требующие отмены ограничений, не стали надевать на акцию медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Полиция попыталась прекратить массовые беспорядки, потребовала от участников митинга соблюдать правила.

«Если этого не будет, то мы будем вынуждены остановить шествие», — подчеркнули правоохранители.

Отметим, что субботнюю демонстрацию в Берлине собирались отменить, но суд снял запрет на ее проведение.

Согласно последним данным, коронавирусная инфекция уже унесла жизни более девяти тысяч человек в Германии. Зафиксировано свыше 242 тысяч случаев COVID-19. Режим жестких карантинных мер ввели в стране весной, а в мае ограничения стали постепенно отменять. В настоящее время почти все общественные заведения открыты, но до сих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий.