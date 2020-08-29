Глоба назвал знаки зодиака, для которых сентябрь будет успешным

Москва, 29 августа. Известный астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которым удастся добиться успеха в сентябре.

Хорошие новости ждут Козерогов. На их пути практически не останется никаких препятствий. По словам Глобы, представители этого знака долго стремились к счастью.

Теперь они смогут воплотить задуманное и получить вознаграждение за упорный труд. Звезды благоволят к Козерогам, их ждет череда успешных сделок и новые полезные знакомства.

Осень приготовила приятный сюрприз для Раков. Люди этого знака благодаря позитивному настрою привлекут удачу. У них все отлично сложится в личной жизни и в профессиональной деятельности. Глоба пророчит им прилив энергии и гармонию в душе.

Третьим счастливым знаком оказались Близнецы. У них возможно рождение детей, переезд, смена работы или творческое озарение. Но эти перемены будут очень приятными.

Астролог советует Близнецам идти навстречу новому и ничего не бояться. Все перемены нужны в жизни для того, чтобы открыть новую страницу в биографии.

Ранее сообщалось, что астрологи назвали сверхспособности, которыми обладают люди разных знаков зодиака.