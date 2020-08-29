Гендиректор Bonduelle погиб в ДТП во Франции

Париж, 29 августа. Генеральный директор известной французской компании Bonduelle, которая занимается производством овощных консервов, Жером Бондюэль скончался в результате аварии.

Трагедия произошла в ночь на субботу в городе Лилль. Бондюэль катался на велосипеде в компании супруги и друзей, когда его сбил автомобиль. Водитель поспешил скрыться с места ДТП.

Подоспевшие спасатели и медики не смогли спасти жизнь мужчине. Он скончался от полученных травм, пишет НСН.

Mort de Jérôme Bonduelle, directeur général de Bonduelle, fauché à vélohttps://t.co/br5kwcKVGA pic.twitter.com/zcgwr682yM — BFMTV (@BFMTV) August 29, 2020

Ранее стало известно о смерти российского актера и режиссера Николая Губенко. Широкую известность артисту принесли роли в фильмах «Мне двадцать лет», «Они сражались за Родину», «Дворянское гнездо».