Телеведущая Сябитова попала в больницу

Москва, 29 августа. Знаменитая телеведущая Роза Сябитова госпитализирована. Об этом она рассказала в «истории» своего Instagram-аккаунта.

Несколько дней подписчики не замечали обновлений в социальных сетях телеведущей Розы Сябитовой. Некоторый были обеспокоены ее внезапным исчезновением. Точку в истории поставила сама Сябитова. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, что попала в больницу.

«Добрый день. Со вчерашнего дня я в клинике, надеюсь не ковид. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе», — обратилась Сябитова к подписчикам.

Никаких других подробностей телеведущая не сообщила. Она не указала ни клинику, в которой находится, ни причину обращения к медикам. Однако вид у Сябитовой явно нездоровый и уставший. Голос телеведущей также звучит очень тяжело и неуверенно.

В «сторис» отмечены геоданные. По адресу Спартаковский переулок, дом 2, строение 1 в Москве находится бизнес-центр. Судя по открытым данным в здании располагается гомеопатическая клиника.

Резкое ухудшение состояния здоровья удивило поклонников Розы Сябитовой. В начале недели она опубликовала запись в социальных сетях, в которой рассказала о проведенном отпуске. На фотографиях этой записи – кадры со съемок нового сезона программы «Давай поженимся!». На них Сябитова выглядит здоровой и сильной.

Ранее в журналисты рассказывали, что главная телесваха страны устроила скандал. Она поругалась с водителем грузовика, который едва не заехал на ее, обустроенный брусчаткой, участок. Об этом Сябитова также рассказывала в своем аккаунте. Также появлялись новости, что Сябитова устроила свалку отходов на своем участке.