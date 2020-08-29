США, ЕС, Британия и Швейцария выпустили совместное заявление по Белоруссии

Лондон, 29 августа. США, Евросоюз, Великобритания и Швейцария приняли совместное заявление по Белоруссии. Документ был опубликован на сайте британского правительства.

В нем Вашингтон, Брюссель, Лондон и Женева призывают Минск соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Помимо этого, страны призвали белорусские власти провести расследования по факту злоупотреблений и преступлений во время протестных акций, и привлечь всех виновных к ответственности.

В заявлении также выражается «солидарность с народом Белоруссии, который требует соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов». Авторы обращения выразили уверенность, что мирные демонстрации в республике свидетельствуют о решимости и мужестве народа в стремлении к демократическим переменам.

США, Евросоюз, Великобритания и Швейцария также призвали Минск «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан» и потребовали «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных», сообщает телеканал RT.

Напомним, протестные митинги в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. В ход акций провокаторы подталкивали толпы на агрессивные действия против правоохранителей. Затем, чтобы вызвать у общества другие эмоции, в ход пошли «женщины в белом». Этот прием американские политтехнологи активно использовали в Латинской Америке. И если в Венесуэле, к примеру, был Гуайдо, то в Белоруссии им должна была стать Светлана Тихановская (главный оппонент Лукашенко на выборах, сбежавшая в Литву).

О том, как в Белоруссии пытались провернуть «цветной сценарий», накануне подробно рассказал политолог Борис Рожин. По его словам, эти попытки стали предприниматься после того, как Лукашенко допустил несколько серьезных промахов в предвыборный период.

Сам Лукашенко ранее заявлял, что к организации беспорядков в Белоруссии причастны США и Европа.