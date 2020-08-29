Муж Легкоступовой попросил прощения у ее матери за смерть артистки

Москва, 29 августа. Муж недавно погибшей певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов изменил свое поведение после смерти артистки, сейчас демонстрируя искреннее раскаяние. Смену эмоций яхтсмена проанализировал врач-психотерапевт, член Европейской ассоциации психиатров и член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Сергей Федоровский в беседе с изданием «Собеседник.ru».

Фирсов во второй раз стал гостем шоу «Прямой эфир», где резкие перемены в его поведении стали поводом для обсуждений.

«Анализ поведения Юрия Фирсова в ходе второго эфира позволяет утверждать, что оно было подвергнуто определенной самокоррекции, неся ряд существенных изменений. На смену ранее занимаемой им в ходе первого эфира агрессивно-оборонительной позиции пришло достаточно адекватное реагирование. Теперь в его поведении преобладает пассивность и выражение «спокойной печали», — анализирует эмоциональный фон Фирсова врач.

Федоровский отмечает, что для мимики яхтсмена характерно не горе, а именно вина. Специалист связывает ее с переживаемыми стыдом и раскаянием, замечая также проявления печали. Эта эмоция, несомненно, отражает глубокое переживание утраты счастливых и радостных мгновений в браке с Легкоступовой.

На кадрах, сделанных вне студии после съемок, Фирсов демонстрирует совершенно искреннее раскаяние.

«Я не найду слов, таких, которые маме надо сказать. Я, конечно, прошу прощения за то, что не уследил. Прости меня, мамочка дорогая. Не уследил! Прости! Простите... Я искренне любил... Не уследил, не уследил. И всех близких прошу простить. Мне с этим жить, если долго жить... Простите все, люди дорогие, кто любил ее. Почему я не уследил, я не понял... Почему я не держал ее за руку каждую секунду. Почему я отпустил ее именно тогда, когда она пошла упасть...» — скорбит яхтсмен.

Ранее первый супруг артистки, музыкант Игорь Кушнарев, заявил, что Фирсов буквально держал певицу в заложницах. По его словам, третий муж постоянно брал телефон вместо Легкоступовой и придумывал отговорки, чтобы она не смогла общаться с дочерью и родными.