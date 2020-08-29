Вассерман оценил, как отразятся на Украине и Белоруссии выборы в США

Москва, 29 августа. Исход президентских выборов в США может повлиять на политическую ситуацию в Белоруссии и Украине: в первом случае напряжение в стране резко пойдет на спад, а во втором — все останется без изменений. Об этом заявил известный российский интеллектуал, политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман.

Он обратил внимание, что возникшая в Белоруссии ситуация связана с открытым вмешательством Запада во внутренние дела республики: подталкиваемая Вашингтоном Варшава предпринимает попытки повлиять на политическую обстановку в Минске. Однако, по оценкам эксперта, подобное искусственное нагнетание напряженности резко упадет, когда в США состоятся выборы главы Белого дома.

«Поэтому в Белоруссии напряжение разжигается по большей части извне, из Соединенных Государств Америки и из Польши. Польша не только американский агент в Европейском союзе. У нее есть собственные интересы на западе Руси», — объяснил Вассерман.

При этом на Украине политическая ситуация после выборов в США останется без изменений. Это связано прежде всего с устоявшимися политическими силами, которые уже давно дистанцировали страну от России. Вассерман отметил, что украинским властям попросту выгодно нагнетать напряженность и продолжать постоянный внутренний конфликт.

Ранее интеллектуал объяснил, чью сторону стоит занять в США президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы продолжить «балансировать» на президентском посту. Эксперт уверен, что участь украинского лидера полностью зависит от исхода голосования в Штатах.