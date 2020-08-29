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СК РФ проведет проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

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СК РФ проведет проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компанииМосква, 29 августа. Центральный аппарат Следственного комитета РФ проведет проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компанией, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Соответствующее поручение отдал глава председатель СК Александр Бастрыкин.

В ходе проверки следователи изучат все условия сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за активами БСК, а также все обстоятельства приватизации имущества. Помимо этого, по указанию Бастрыкина сотрудники СК дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц компании и органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями.

Напомним, разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры президент РФ Владимир Путин поручил на совещании с правительством 26 августа. В тот же день Генпрокуратура начала проверку. Накануне в ГП сообщили, что материалы проверки переданы в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

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