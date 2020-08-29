Заслуженный учитель России рассказал, что дарить педагогам на 1 сентября

Москва, 29 августа. Заслуженный учитель России Александр Снегуров рассказал, что подарить педагогу на 1 сентября. По его словам, учителя больше всего нуждаются во внимании и счастливых улыбках.

Педагогам не стоит делать дорогие подарки, уверен Снегуров. Такие презенты могут привести к «двойственные ситуации», поскольку все подарки и перечисления должны согласовываться с администрацией.

«Теперь педагоги переживают, что букет цветов может вызвать вопросы», — пояснил заслуженный учитель, его слова передает телеканал «360».

Он добавил, что букет не повод для переживаний. А вот красивый сервиз или набор защитных средств может вызвать недовольство у руководства школы.

Снегуров добавил, что с перечислениями тоже нужно быть внимательными. Необходимо грамотно оформлять документы через совет школы.

Со «спокойной душой» можно дарить учителю энциклопедии и вспомогательную литературу. Дети могут подготовить материалы, которые они собрали за лето. Их можно использовать на уроках труда.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что родители не должны передавать в школу средства на закупку защитных средств. Финансирование на эти нужды должно осуществляться за счет регионального бюджета.