Бессараб рассказала, когда вырастут пособия на детей от трех до семи лет

Ежемесячные выплаты российским семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в следующем году могут вырасти до величины одного прожиточного минимума. Такой информацией в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поделилась депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Правительство России одобрило выделение регионам и городу Байконур денежных средств на софинансирование пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Отмечается, что расходы на выплату субсидий возьмет Министерство труда РФ. Для этого из государственных резервов будет выделено 34,3 миллиарда рублей.

Член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что впервые идея помочь российским семьям с детьми от трех до семи лет прозвучала в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Речь шла о россиянах, которые находятся в трудном положении.

«Если доход на одного члена семьи равен прожиточному минимуму (примерно 12 130 рублей) или меньше, то ей положена выплата на каждого ребенка размером в половину этого показателя. Так, где-то пособие может составлять 5,5 тысячи, а где-то — 11 тысяч рублей», — рассказала Бессараб.

При этом парламентарий сообщила, что планируется продлить пособия на следующий год, к тому же размер выплат может вырасти.

«После оказания такой помощи семья все равно не выбирается из сложного положения и доход не превышает уровня прожиточного минимума. В таком случае на следующий год по поручению президента правительство рассматривает возможность увеличения такой помощи до величины одного прожиточного минимума. В каждом регионе он разнится. В Москве это порядка 17 тысяч рублей, а есть регионы, где эта цифра равна 11 тысячам рублей», — добавила депутат.

Напомним, подобные выплаты стали нововведением 2020 года. Глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января нынешнего года на детей от трех до семи лет положены выплаты. Их размер составляет половину от величины прожиточного минимума в каждом субъекте. Получатели — семьи, чей доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума.

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