Муж Заворотнюк выбрался из долгов и заработал почти 100 млн рублей

Москва, 29 августа. Фигурист Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, к 2020-му сумел выбраться из многомиллионных долгов и заработать за прошлый год 93 млн рублей. Изучение финансовых сложностей фигуриста опубликовала «Комсомольская правда».

Чернышев является основателем «Ледовой школы Петра Чернышева» в Санкт-Петербурге. С самого основания в 2012 году школа не приносила прибыли, а в 2018 и вовсе принесла владельцу огромный убыток в 48 млн рублей. Тем не менее за 2019 год школа принесла Чернышеву 45 млн. Если сложить эти суммы, то можно увидеть, что фигуристу удалось совершить практически невозможное — заработать 93 млн за год.

Как предпринимателю это удалось, пока неизвестно. Известно лишь то, что его школа существует только на бумаге — официальный сайт выдает информацию о том, что «домен не подключен», а социальные сети публикуют только редкие посты о самом Чернышеве. При этом данных о наборе учащихся или упоминаний деятельности школы в открытом доступе тоже нет.

Ранее сообщалось, что фигурист активно зарабатывает на льду, участвуя в шоу Татьяны Навки. По данным СМИ, за один выход Чернышев получал около 300 тысяч рублей. Кроме того, сама Навка помогла семье фигуриста — собранные за один из ледовых спектаклей деньги организатор шоу пожертвовала на лечение Заворотнюк.

Напомним, летом прошлого года в СМИ появилась информация о том, что у артистки Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Актриса вернулась из США, где пробовала экспериментальное лечение от рака. «Прекрасная няня» уже полтора года не появлялась на публике и данный момент находится в своем загородном особняке вместе с семьей.