Москва. 29 августа. Украинское правительство запретило приватизацию Управления Северо-Крымского канала и Управления Главного Каховского магистрального канала. Эти действия указывают на противоречивость политики Киева в отношении Крыма, считает политолог Владимир Джаралла.

Эксперт рассказал, что может означать украинский законопроект «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации». В него были включены два стратегических объекта, которые должны снабжать Крым пресной водой. Украинские власти хотят установить максимальный контроль, опасаясь, что водные ресурсы будут направлены не на потребности населения. Передача в частную собственность Управления Северо-Крымского и Управления Главного Каховского магистрального каналов могла бы ускорить решение вопроса о возобновлении подачи воды на полуостров.

«Но сейчас все решения о приватизации указанных предприятий могут быть приняты лишь украинской властью, которая должна определить четкую политическую позицию», — рассказал политолог в беседе с изданием «Экономика сегодня».

Ранее, судя по словам политолога, власти Украины рассчитывали объединить два управления каналами в одно частное предприятие «Воды Таврии», но изменили свое решение. Сейчас в Киеве заявляют, что водоснабжение Крыма возобновится только после его передачи в состав Украины. Ранее, напоминает Владимир Джаралла, в Киеве намекали на желание наладить отношения с Россией.

«Затем заявления стихли, и в настоящий момент украинское правительство отрицает такую возможность и не допускает свое участия в снятии водной блокады полуострова», — резюмировал политолог.

Власти Украины прекратили снабжение Крыма ресурсом после того, как в 2014 году по результатам референдума Крым стал территориальной частью России. По Северо-Крымскому каналу ранее на полуостров поступало около 1,3 млрд кубометров воды в год. Этого хватало на покрытие 85% потребностей населения и сельхоз предприятий. Водой орошались 140 тысяч гектаров плодородных земель полуострова.