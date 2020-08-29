В Италии собаку удостоили награды за помощь во время пандемии

Рим, 29 августа. Пинчера по кличке Луиджи из города Фельтре на севере Италии удостоили премии «Собачья верность» за уникальную помощь, которую он оказывал своим хозяевам во время длительного локдауна. Об этом рассказала глава оргкомитета по присуждению международной награды Соня Джентозо.

По ее словам, премией за верность ежегодно отмечаются собаки, доказавшие, что они действительно самые близкие и надежные друзья человека. Десятилетний Луиджи получил почетное звание «первый среди равных» единогласно.

«Этот симпатичный пес как нельзя лучше соответствует идее нашей премии. Поистине среди собак он стал главным героем этого года, который мы вряд ли когда-то забудем из-за пандемии COVID-19. В тяжелые недели продолжительного локдауна многие четвероногие друзья стали для своих хозяев чуть ли не единственным источником радости и надежды. И Луиджи в какой-то степени стал символом этих непростых испытаний, через которые мы прошли», — пояснила Джентозо.

Во время карантина пес стал связующим звеном между двумя женщинами — матерью и дочерью, которым было запрещено отходить от своих домов на расстояние более 200 метров. Он носил между ними различные посылки и, по словам женщин, после каждого «рейса» показывал, что готов немедленно вновь отправиться в путь.

В этом году награды за верность удостоились также лабрадор Калипсо, спасший вместе с хозяйкой прошлым летом семерых тонувших в море ребят, 12-летняя немецкая овчарка Дирк, которая десять лет помогала сотрудникам службы Гражданской обороны искать пропавших без вести людей, и многие другие собаки.