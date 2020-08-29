Осенний саммит ЕАЭС не планируют переносить в Россию

Москва, 29 августа. Формат проведения очередного саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске будет уточняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в мае заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. По его итогам было принято решение запланировать следующий саммит в октябре-ноябре в столице Белоруссии в очном формате.

«По саммиту формат проведения будет уточняться», — сообщил сегодня представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что решений о переносе саммита ЕАЭС в Россию не принималось.

Песков также прокомментировал вероятность рабочего визита президента РФ Владимира Путина в Белоруссию в ближайшее время.

«Пока планов поездки нет», — сказал он.

В предыдущий раз Путин посещал Белоруссию с рабочим визитом в июне 2019 года. В июле этого года президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным заявил, что ждет своего российского коллегу и «доброго друга» Владимира Путина в Минске на встрече в рамках ЕАЭС.