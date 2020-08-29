Юрист семьи Талькова обжалует решение суда по заявлению Азизы о «сутенере»

Москва, 29 августа. Адвокат семьи погибшего музыканта Игоря Талькова Нарек Костанян прокомментировал решение Останкинского районного суда Москвы не в пользу семьи артиста. По его словам, иск о защите чести и достоинства, а также о компенсации морального вреда был подан вдовой Талькова Татьяной в отношении певицы Азизы, ее сестры и Первого канала.

Ранее в эфире телешоу Азиза заявила, что Тальков занимался сутенерством. Якобы однажды он пытался отвезти ее на интимное свидание к криминальному авторитету, а когда та отказалась, высадил ее прямо в лесу, напоминает портал «Утро.ру».

« Нам сегодня была оглашена судом только резолютивная часть, то есть мотивированная часть нам не известна. Она будет готова в течение пяти дней, после этого мы определимся, по каким основаниям суд принял такое решение. Мы сегодня заявляли ходатайство о назначении лингвистической экспертизы. Однако суд в этом отказал, тем самым взяв функцию эксперта на себя, что противоречит закону», — цитирует Костаняна «Пятый канал».

Адвокат уточнил, что после получения мотивированной части решение будет обжаловано в Московском городском суде. По его словам, родственники покойного артиста ждут извинений от Первого канала и гостей скандального шоу.

Он также добавил, что семья Талькова вполне вправе требовать организации съемок аналогичной программы, в которой будет достоверно отражено, что именно произошло между певицей и музыкантом. Костанян указал, что нашумевший выпуск снимался исключительно при участии знакомых и родственников Азизы. Со стороны Талькова на программу никого не приглашали — «тем самым никакой объективности там увидеть не получилось».

«Денежная компенсация была озвучена достаточно формально — в размере одного миллиона рублей. Для семьи Игоря Талькова важны извинения со стороны телеканала, их гостей и специалистов», — заключил защитник.

Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Он погиб во время потасовки своих охранников и концертного директора Валерия Шляфмана с охранником Азизы кикбоксером Игорем Малаховым. Поэтому долгое время певицу обвиняли в соучастии в убийстве.