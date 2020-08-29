Дубовицкая рассказала правду о конфликте с Шифриным из-за гонораров

Москва, 29 августа. Бессменная ведущая передачи «Аншлаг» Регина Дубовицкая рассказала о своем конфликте с Ефимом Шифриным. Ранее он пожаловался, что не получил за участие в этом шоу ни копейки.

«Кто там прав, кто виноват? У меня есть моя версия, но не буду ее говорить»,— заявила она в комментарии изданию «Собеседник».

По мнению Дубовицкой, их старались поссорить посторонние люди. Говоря о претензиях Ефремова к гонорарам, ведущая подчеркнула, что за эфиры артистам никто не платит. Причем лично Ефремов ей ничего не говорил — его претензии Дубовицкой передали коллеги.

Сейчас, по словам ведущей, никакого недопонимания с Шифриным у нее нет. Дубовицкая назвала его шикарным артистом, но при этом отметила, что несмотря на успехи в театре, на эстраде у Ефима все не так здорово.

Как отмечает издание, Ефремов — далеко не единственный, кто обвинил Дубовицкую в невыплатах гонораров. В разные годы многие артисты заявляли о том, что не получали денег за выступления в «Аншлаге». Были и претензии относительно нарушения авторских прав. Так, например, Юрий Гальцев после ухода из «Аншлага» неоднократно требовал вырезать его номера из программы, но все его просьбы игнорировались.