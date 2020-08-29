Кремль ответил на вопрос о визите Путина в Белоруссию

Москва, 29 августа. Президент России Владимир Путин не собирается в ближайшее время посещать Белоруссию. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока планов поездки нет», — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.

Напомним, что предыдущий рабочий визит Путина в Белоруссию состоялся в июне прошлого года. Глава государства посетил церемонию закрытия Вторых Европейских игр.

В Белоруссии продолжаются массовые беспорядки. 9 августа в республике прошли президентские выборы. Победу на них с подавляющим преимуществом одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. За него проголосовали 80% избирателей, в то время как Светлану Тихановскую, его главного оппонента, поддержали только 10% белорусов.

Президент России признал выборы президента Белоруссии состоявшимися и подчеркнул недопустимость любых попыток вмешательства во внутренние дела республики. Путин уверен, что позиция ОБСЕ по выборам в стране подготовлена заранее.