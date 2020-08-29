Голос Мордора о Литве и Белоруссии: Экономика стала жертвой бога русофобии

Удивительная способность есть у «прибалтийских тигров» — раз за разом стрелять себе по ногам. Похоже, что они это делают даже с каким-то мазохистским удовольствием, прямо-таки постанывая от наслаждения.

Вот казалось бы — живи себе и развивайся. Ладно, Евросоюз запретил иметь на своей территории любую мало-мальски приличную промышленность. Не прямо, конечно, запретил, но вынудил. Всякими экологическими актами и прочей ерундистикой, которая применяется в подобных случаях. Способов, как известно, много. Ну и ладно.

Есть еще один фактор, который позволил бы «прибалтийским тиграм» более-менее прилично существовать и развиваться, — уникальное географическое положение между большой Европой и Россией. И Белоруссией, конечно. Кроме этого, есть готовая транспортная и портовая инфраструктура, причем порты — что важно — глубоководные. Для Балтийского моря — самое то. Инфраструктура, конечно же, еще советская, да и изношенная порядком, но и это не беда. В нее вполне можно было инвестировать, причем с приличной выгодой.

Вот, есть такой городок в Латвии — Вентспилс. Городок небольшой, но до недавних пор очень богатый. Всего 33 тысячи населения, но при этом — большой и удобный торговый порт. Город за времена расцвета российского транзита по-настоящему преобразился, став жемчужиной Латвии, возможно, самым красивым и самобытным городом страны. Уютные улицы, красивые отремонтированные жилые дома, приличные дороги, скверы, парки и просто масса статуй коров. Да, такая особенность у Вентспилса известна далеко за его пределами.

Городские власти крепко держались за перевалку российских грузов, так как именно она обеспечивала благосостояние города. Но латвийское правительство было иного мнения. Для него русофобия куда важнее, чем благосостояние собственных граждан. В итоге транзит почти закончился, а прекрасный некогда Вентспилс медленно приходит в упадок. Да и не только он. Тут недавно оказалось, что и железные дороги Латвии стали убыточными. Страна-убыток, в общем.

Соседи латвийцев с юга — литовцы — от российского транзита зависели куда меньше. Зато есть транзит из Белоруссии — тоже очень солидный. В первую очередь — удобрения. Доход от этого транзита составляет очень приличную часть бюджета Литвы. Да и импорт в Белоруссию немногим меньше миллиарда евро, что для маленькой Литвы деньги, безусловно, огромные.

И все было бы хорошо, но есть у литовцев свои исторические фантомные боли — никак они не могут забыть Великое княжество Литовское, славные времена, когда их государство простиралось от Балтики до Черного моря. Недолго, но было и такое. И в Литве до сих пор считают, что Белоруссия должна находиться непременно под сильным литовским влиянием, а дружба с Россией — это уж прям как ком в горле.

Но терпели. Тем более, что многовекторность Александра Григорьевича Лукашенко вполне себе допускала лобызания и объятия и с Далей Грибаускайте и с Гинтанасом Науседой. Но тут забрезжила призрачная возможность вообще избавиться от Лукашенко и оторвать Белоруссию от России. Просто сказка, мечта! И Литва незамедлительно пустилась во все тяжкие. Причем даже не скрываясь и не шифруясь.

Результативность таких судорожных действий, прямо скажем, не очень высокая. Зато издержки, которая может понести Литва, — огромны. Во-первых — конечно же, потеря транзита. Белоруссия порты найдет — не проблема, пусть и дальше, чем та же Клайпеда. Удобрения — такой товар, который востребован постоянно и во всех странах мира. И неважно, через какой порт будет осуществляться перевалка — через Клайпеду или через Усть-Лугу. Отказ от литовского импорта тоже будет серьезным ударом по экономике Литвы. Да еще и время очень неудачное — Евросоюз заканчивает финансовую поддержку «прибалтийских тигров», а эта поддержка тоже была очень важным подспорьем для не особо развитых экономик этих государств.

Не знаю, задумается ли кто-нибудь в Литве — а стоило ли оно того? Мне кажется — нет. Дело в том, что история с Белоруссией, хоть и не касается напрямую России, но имеет всё те же русофобские корни. А русофобия для прибалтийских стран — это такая священная корова (Вентспилс в данном случае не вспоминайте), ради которой они, эти страны, готовы пойти на всё. Даже больше: русофобия — это некий бог Молох, в жертву которому правительства этих стран приносят свои экономики, а значит, и благосостояние своих граждан.