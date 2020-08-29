Боевик батальона «Донбасс» рассказал, как выбрался из Иловайского котла

Киев, 29 августа. Попавших в котел под городом Иловайском украинских силовиков ополченцы подвергли беспощадному обстрелу в «зеленом коридоре». Об этом рассказал бывший АТОшник, боевик батальона «Донбасс» Артур Хоменко одному из украинских изданий.

Как сообщает «Русская весна», 40-летний Артур Хоменко (позывной Арт) называет дорогу из котла настоящим «пеклом» и сравнивает ее с Армагеддоном.

«Нас расстреливали, как в тире. Первые и самые мощные обстрелы пришлись по ВСУшникам. У них было больше всего потерь. Мы находились сзади ВСУшников, поэтому видели, как пылают «Уралы», как пламя факелом выходит из-под башни танка, как летают ноги-руки, горят люди», — описывает Хоменко.

Бывший АТОшник вспоминает и прямое попадание в БМП, после которого обугленные тела выползали из люка и падали прямо около колес.

«Видел, как прямо на меня летит противотанковая ракета. Всё было как в замедленной съемке. При этом мы не могли остановиться. Либо ты едешь вперед, и будь что будет, либо останавливаешься, и это верная гибель», — добавил Арт.

Также Хоменко рассказал, что выбирался из котла на бронированном микроавтобусе Ford Transit «Ощадбанка», конфискованном у ополченцев при первом штурме Иловайска. мужчина признается, что не понимает, «как проскочили» по адской дороге, и считает это чудом.

Ранее одной из причин создания Иловайского котла указывались активные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда киевская армия предпринимала попытки прорыва по нескольку раз на дню.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Напомним, что бои под Иловайском продолжались с 7 августа по 3 сентября 2014 года. Украинские силовики заняли четыре города, но в ходе боев оказались окружены военнослужащими ДНР. По итогам операции украинская армия потеряла сотни бойцов убитыми, ранеными и пленными.