Дочь Успенской показала себя с голой грудью

Москва, 29 августа. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в Instagram показала себя с голой грудью. Пикантное черно-белое фото появилось в ее аккаунте в субботу.

Единственная наследница королевы русского шансона редко показывает себя в соцсетях. Как правило, она делится снимками предметов искусства, поскольку увлекается живописью. Однако на этот раз Плаксина решила не просто показаться лично, но и сделать это самым провокационным образом.

Девушка сделала обнаженное селфи, облокотившись на фортепьяно. При этом она расположила руки так, что ее грудь оказалась прикрытой не полностью, и один сосок попал в объектив.

На это обратили внимание в Telegram-канале «НеМалахов».

«Дочь Любоньки Успенской и ее сосок», — прокомментировали публикацию авторы.

Комментарии к фото в своем профиле Плаксина скрыла. Посыл снимка остается неясным. Однако к подписи к посту девушка упомянула президента США Дональда Трампа. Вероятно, таким образом она решила поддержать его на грядущих выборах.

«Победа ждет нас, господин президент Трамп», — написала наследница артистки.

Новое фото Плаксина решила разместить не только внутри профиля, но и сделала его главным на странице. Instagram пока не отреагировал на публикацию, хотя соски в соцсети требуют закрывать.

Плаксина не в первый раз выкладывает провокационное фото. На этой почве в последнее время у нее стали возникать конфликты со знаменитой матерью. Успенская, которая долго старалась не реагировать на выходки дочери, не выдержала, когда та обнародовала их общую переписку, пишет портал «Утро.ру». Она заявила наследнице, что у нее «поехала крыша». Девушка, в свою очередь, ответила, что просто развлекается.