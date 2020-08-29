Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму

Москва, 29 августа. Актер Дмитрий Певцов заболел после отпуска в Крыму. В настоящее время он находится в больнице с пневмонией.

По данным «Московского комсомольца», после обращения к врачу артист сразу сдал тесты на коронавирус и они были отрицательными. Однако обследование выявило у него воспаление легких, поэтому Певцову все равно придется пропустить начало театрального сезона.

В афише родного для Певцова Ленкома первым стоит именно спектакль с его участием. Это последняя постановка Марка Захарова «Капкан». В ней Дмитрий исполняет роль Иосифа Сталина. Причем «отец народов» — не центральный персонаж пьесы. Главными героями являются путешественники во времени, которые попадают в кабинет к Иосифу Виссарионовичу.

Известно, что Певцов относится к личности Сталина с одобрением и считает его одним из величайших людей в истории России.

Напомним, этой весной тяжелую пневмонию перенесла певица и ведущая «Модного приговора» Надежда Бабкина. Она лежала в больнице в подмосковной Коммунарке. Коронавирус у нее не подтвердился, но болезнь протекала очень тяжело.

Вместе с Бабкиной в «коммунарку» попал и ее соведущий Александр Васильев. Он признался, что был так напуган этим, что даже решил составить завещание.