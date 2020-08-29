Рудковская в роскошном наряде показала фото с Хрюшей

Москва, 29 августа. Продюсер Яна Рудковская рассказала, что «познакомилась» с Хрюшей из передачи для детей «Спокойной ночи, малыши».

Рудковская в роскошном розовом костюме с серебристым бисером показала фото с куклой. Она назвала Хрюшу «любимым героем своего детства».

Поклонники разделились на два лагеря: одни поддерживают продюсера, а другие ее критикуют, называя «старухой».

«Вы — красотка, но почему обиделись на «бабушку»?! Ведь по возрасту вполне могли бы быть, а злопыхатели пусть завидуют такой «бабушке», — написала поклонница. «Если честно, вы старая старуха Шапокляк с огромными деньгами», — язвительно заметил другой поклонник. «Яна, вы теперь ведущая передачи «Спокойной ночи,малыши»?» — спросил поклонник.

Программа «Спокойной ночи, малыши» впервые вышла на советском телевидении 1 сентября 1964 года. Голосами кукол Хрюши, Фили и Степашки были известные артисты. В создании программы принимали участие Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф.

В начале 2000-х программу стала вести «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. В некоторых выпусках появились актриса Анна Михалкова и певец Дмитрий Маликов.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская обиделась на анонимного автора Telegram-канала, который назвал ее «бабушкой». Она пообещала вознаграждение тому, кто раскроет его личность.

Продюсер заметила, что 45-летних бабушек не бывает. В этом возрасте женщина еще полна сил и энергии.