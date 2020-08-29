Москва, 29 августа. Корабль «Зеленый Дол» провел успешную стрельбу крылатой ракетой «Калибр» в Белом море. Об этом стало известно из сообщения Балтийского флота.

«В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль «Зеленый Дол» в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования «Калибр» по береговой цели на полигоне «Чижа», — сообщает Балтийский флот.

Средства объективного контроля подтвердили, что выпущенная ракета успешно поразила цель. До этого корабль преодолел более 3,3 тыс. морских миль: совершил межфлотский переход по Балтийскому морю в Финский залив, после вошел в Неву, Ладожское озеро и через Беломоро-Балтийский канал перешел в Белое море.

«В ближайшее время малый ракетный корабль тем же маршрутом совершит переход к месту постоянного базирования в Балтийскую военно-морскую базу г. Балтийск», — сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Известно, что корвет «Зеленый Дол» относится к проекту 21631. Он включает в себя корабли с водоизмещением 850 т, которые созданы для поражения морских целей в прибрежной зоне. «Зеленый Дол» имеет восемь пусковых установок для крылатых ракет комплекса «Калибр», кроме того, располагает и артиллерийским вооружением.

Ранее установка двух «Калибров» на малых ракетных кораблях Черноморского флота вызвала большую тревогу у Запада. В материале Федерального агентства новостей можно прочитать, что Вашингтон и НАТО сильно тревожит наращение мощи военно-морского флота, в частности Балтийского.