Лоза рассказал, как избежать заражения коронавирусом в караоке-баре

На микрофон в караоке-барах нужно одевать одноразовую ветрозащиту, которая будет сменяться. Она не позволит распространяться коронавирусу среди клиентов заведения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил певец и композитор Юрий Лоза.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке из-за коронавируса. Он пояснил, что каждый день в стране регистрируется свыше 4000 новых случаев заражения COVID-19. По его словам, есть исследования, которые связывают пение в караоке с повышенным риском передачи заболевания.

«Прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — заявил парламентарий.

Юрий Лоза напомнил, что опасность пения в караоке заключается в том, что все посетители заведения используют один микрофон. По его словам, можно обязать караоке-бары придумать способы дезинфекции микрофона.

«Я как профессионал могу вам сказать, что микрофон не любит этого всего (дезинфекции. — Прим. ФАН). Однако есть такое понятие — ветрозащита. Она одевается на микрофон в случаях, когда есть сильный ветер. Поэтому можно использовать микрофоны со специальными насадками. Если каждому новому [клиенту] будут выдавать микрофон и надевать на него какую-то защиту, которая будет выбрасываться, то этот караоке-бар ничем не будет отличаться от всех остальных заведений», — заявил Лоза.

Певец подчеркнул, что в любой ситуации всегда можно найти выход.

«Запрещать – это самое простое, а придумать, как сделать, [чтобы решить проблему] — уже сложнее. К сожалению, у нас очень любят запрещать. Ну, будет чуть дороже посещение караоке», — сказал он.

Лоза скептически отнесся к пению в маске. Он отметил, что это средство индивидуальной защиты закрывает только часть лица.

«Если ты чихнул, то ничего не разлетится. А так она полной гарантии не дает. Вы сами посмотрите на размер вируса и размер маски. Вирус — очень маленький, а в маске дырки — очень большие, — объясняет артист. — А микрофон, действительно, может собирать на себе вредные бактерии. Поэтому на него нужно одевать ветрозащиту. Маска плюс ветрозащита — и хоть запойся».

Напомним, ранее Юрий Лоза раскрыл секрет успеха и популярности легенды русского рока Виктора Цоя. По его словам, Цой приобрел популярность благодаря своей ранней трагической смерти. Лоза подчеркнул, что если бы музыкант не погиб в автокатастрофе, то сегодня не смог бы завоевать титул культового исполнителя и добиться такого успеха.