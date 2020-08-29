Путин уверен, что позиция ОБСЕ по выборам в Белоруссии подготовлена заранее

Москва, 29 августа. Президент Владимир Путин признал выборы президента Белоруссии легитимными, а позицию международных наблюдателей подготовленной заранее. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Президент России Владимир Путин высказался о прошедших 9 августа выборах президента Белоруссии. Он напомнил, что белорусская сторона приглашала представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ принять участие в контроле выборов. Однако международные наблюдатели на приглашение не отреагировали. Это, по мнению президента, наводит на мысль, в ОБСЕ уже была заготовлена позиция организации по итогам выборов в Белоруссии.

«Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы — я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах», — подчеркнул Владимир Путин.

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК республики 80,1% избирателей проголосовали за Александра Лукашенко. После оглашения результатов выборов в стране начались несанкционированные протестные акции. Митингующие не согласны с итогами голосования.