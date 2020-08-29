Умер тренер бойца Емельяненко

Москва, 29 августа. Тренер российского бойца смешанных единоборств (MMA) Федора Емельяненко Владимир Воронов скончался. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов», — написал он в посте.

Емельяненко признался, что Воронов всегда был частью его семьи и разделял с ним как счастливые, так и тяжелые моменты жизни. По его словам, требовательный наставник был отцом для многих спортсменов.

«Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни», — отметил боец.

Спортсмен сообщил, что выражает искренние соболезнования родным и близким мужчины.

Воронов был заслуженным тренером России, мастером спорта СССР по дзюдо и заслуженным тренером РФ по самбо. Его не стало в возрасте 55 лет. Причина смерти пока не сообщается.

Емельяненко занимался под руководством Воронова с детства. Тренер говорил, что юный спортсмен ничем не выделялся на фоне своих сверстников. Достичь успеха он смог благодаря упорству и тяжелейшей многолетней работе.

В начале июля из жизни ушел отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Он умер в одной из московских больниц, куда был доставлен еще в начале апреля с пневмонией. У мужчины подтвердился коронавирус.

Известный наследник Нурмагомедова после его смерти сказал, что тот был для него одновременно отцом, другом, братом и тренером и научил его практически всему, что он умеет.