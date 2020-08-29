Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

Москва, 29 августа. Средняя ставка по ипотеке снизилась в августа на 0,22 процентного пункта, что подтверждается данными Центробанка.

Ставка составила 7,28%, обновив исторический минимум. Как сообщала ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, ставка по ипотеке в мае упала на 0,9 процентного пункта до 7,4%.

Тенденция на снижение ставки объясняется новой льготной программой на покупку жилья в новостройках под 6,5%. По этой программе выдали третью часть всех кредитов.

Однако некоторые участники рынка стали выдавать ипотеку под больший процент. Поэтому в июле средняя ставка выросла до 7,5%.

Ранее сообщалось, что в июле Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25%. Эксперты полагают, что в долгосрочной перспективе это решение будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

Напомним, что ключевую ставку ввели в 2013 году. Процентную ставку по основным операциям банка России используют для регулирования ликвидности банков. Она входит в систему денежно-кредитной политики страны.