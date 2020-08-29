Politico объяснило, почему будущее Германии зависит от России

Берлин, 29 августа. Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет завершен вопреки недовольству США, поскольку Германия понимает его важность и стремится стать энергетически независимой. Такое мнение выразили авторы издания Politico.

США активно выступают против «Северного потока — 2» из-за стремления продавать Европе свой сжиженный природный газ. Поэтому Вашингтон называет проект «угрозой безопасности» для европейских государств и всячески препятствует строительству объекта.

В частности, Вашингтон пытается надавить на ФРГ, но власти европейской страны упорно стоят на своем. Канцлер Германии Ангела Меркель не раз подчеркивала, что «Северный поток – 2» будет достроен. За ее словами стоит стремление ФРГ раз и навсегда избавиться от зависимости от США, и дешевый российский газ может помочь достичь этой цели.

Примечательно, что идея сближения с Россией возникла задолго до прихода Меркель к власти. Как отметили в Politico, еще в 1960-х годах канцлер ФРГ Вилли Брандт и его ближайший советник Эгон Бар сформулировали совершенно новый подход к международной политике, который стал известен под слоганом «Изменения посредством сближения» или Ostpolitik («восточная политика»). Как объясняет «ПолитРоссия», в основе этой идеи стоит мысль о том, что ключ к мирному сосуществованию противоборствующих блоков лежит в Москве.

Этот опыт укоренился в коллективном сознании Германии. Как отмечал бывший американский дипломат Дэниел Гамильтон, немцы не просто нуждаются в энергетике. Они уверены, что будущее их страны зависит от России.

«Благодаря России ФРГ сможет модернизировать страну», – объяснил дипломат.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

Попытки США помешать реализации проекта вызывают острую реакцию европейских общественных и политических деятелей. Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт недавно назвал «верхом наглости» угрозы американских сенаторов в отношении «Северного потока — 2». И подчеркнул, что действия Вашингтона «вносят большую неразбериху в европейский бизнес».