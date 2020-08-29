Путин заявил, что учебный год начнется 1 сентября

Москва, 29 августа. Учебный год для школьников и студентов начнет 1 сентября. Об этом в эфире программы «Вести в субботу» заявил президент России Владимир Путин.

Решение о начале учебного года с 1 сентября принято на региональном и правительственном уровне. Владимир Путин признал, что учителям и преподавателям придется привыкнуть к новым требованиям безопасности.

«Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», — сказал президент.

Владимир Путин заметил, что для преподавателей будет сложно вести обучение в маске. Занятия в школах и вузах будут проводиться в очной форме, но там, где это возможно, к учебному процессу нужно подходить гибко.

«Там, где, допустим, в высших учебных заведениях или в средних учебных заведениях можно избегать большого скопления людей в одном месте, если можно проводить что-то онлайн, какие-то лекции и так далее без ущерба для качества подготовки, можно это сделать», — заметил Владимир Путин.

Президент отметил, что в контакте с медицинскими работниками можно усовершенствовать учебный процесс. Это, в частности, может коснуться лабораторных занятий, в которых заняты небольшие группы обучающихся.

Ранее, напомним, депутаты Госдумы от ЛДПР предлагали перенести начало учебного года на 1 октября. Лишний месяц, по мнению парламентариев, мог помочь родителям спокойно подготовиться к началу учебного года. Также это могло положительно сказаться на рисках заражения коронавирусом. Против такой инициативы выступили в Национальном родительском комитете. Позже министр просвещения страны Сергей Кравцов заявил, что все регионы России готовы к началу учебного года с 1 сентября с соблюдением требований Роспотребнадзора.