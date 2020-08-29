В России завершили испытания фотонного радара для обнаружения стелс-целей

Москва, 29 августа. Испытания прототипа активной фазированной антенной решетки на основе радиофотоники (РОФАР) подошли к концу. Об этом рассказал генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

По его словам, технология позволит сократить размеры бортовых радиолокационных станций самолетов и кораблей, а также повысит точность и дальность обнаружения стелс-целей.

Активная антенная решетка с быстродействующей системой сканирования построена на основе распределенных радиофотонных приемопередающих модулей. В них применяется оригинальная отечественная компонентная база.

«По итогам испытаний созданного концерном демонстратора мы получили результаты, позволяющие говорить о перспективе применения РОФАР в составе новейшей морской, авиационной и космической техники, в том числе в комплексах радиолокационного обзора», — указал Михеев.

Как отмечал ранее военный эксперт Юрий Кнутов, комплекс РОФАР может поступить на вооружение уже в ближайшее время — он будет внедрен в истребители пятого поколения Су-57. Он обратил внимание, что сразу несколько стран пытаются создать похожую систему, но на данный момент не обладают подобными технологиями. Прорыв России с радаром РОФАР для Су-57, по мнению эксперта, развеет скепсис американцев.