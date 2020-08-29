Басков рассказал о своих интимных связях и «занятом наполовину» сердце

Москва, 29 августа. Знаменитый российский эстрадный певец Николай Басков подробно рассказал о своих симпатиях к представительницам прекрасного пола. На церемонии вручения премии Fashion Summer Awards, которая состоялась в Москве, артист побеседовал с журналистами и ответил на несколько откровенных вопросов.

Басков заметил, что на данный момент он проявляет симпатию сразу к нескольким разным девушкам. Он обратил внимание, что его сердце уже занято, но лишь «наполовину». Артист решил не «раскрывать все карты» и предпочел упустить подробности отношений, скрыв имена своих избранниц.

«Мое сердце занято наполовину. У меня несколько симпатий. Но о них рассказывать не буду, а то вдруг они прочитают», — заявил Басков в интервью.

Кроме того, артист поведал журналистам о своих интимных и романтических связях, а также поделился подробностями из личной жизни. Он признался, что уже давно не увлекается беспорядочными связями из-за своего возраста и предпочитает ответственно подходить к выбору будущих возлюбленных.

Журналисты обратили внимание на новый образ артиста, а также заметили, что в последнее время он сильно похудел и изменил стиль в одежде. Скинуть 15 килограммов Баскову помогли регулярные занятия спортом, а также специальные диеты и прием витаминов. Несмотря на поддержания здорового образа жизни, певец признался, что изредка позволяет себе расслабиться и съесть мороженное.

Ранее пользователи сети обратили внимание на фотографию Николая Баскова, которую он выложил в одной из социальных сетей. Подписчики восхитились стройностью певца и похвалили его за то, что он смог скинуть несколько лишних килограммов.