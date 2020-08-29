Ученый назвал три переломных момента старения человека

Москва, 29 августа. В жизни каждого человека можно выделить три основных переломных момента процесса биологического старения организма. Об этом геронтолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

Первый переломный момент функционирования организма наступает в 45 лет. Именно тогда завершает свою деятельность репродуктивная функция. Второй — в 60 лет.

«К этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций», — отметил врач.

Третий важный переломный момент происходит в 75 лет. В этом возрасте внеклеточный матрикс — внеклеточные структуры ткани — приходит в негодность. Из-за этого организм теряет защиту, а число хронических заболеваний в среднем увеличивается до семи.

Москалев отметил, что речь идет об усредненных показателях, каждый организм индивидуален и деятельность процессов будет зависеть в основном от образа жизни человека. Также на этапы старения будет влиять физическая активность, экологическая обстановка, питание и уровень стресса. Кроме того, ученый отметил, что диагностика заболеваний на раннем этапе и своевременное лечение оказывают большое влияние на здоровье, особенно в пожилом возрасте.

Ранее врач-эндокринолог, специалист клиники МГУ Зухра Павлова назвала заболевание, которое приводит к раннему старению. По ее словам, это саркопения, при которой человек быстро теряет мышечную массу и становится пассивным. Это заболевание поражает все больше молодых людей и способствует быстрому увяданию организма.