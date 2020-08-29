Депутат Рады раскритиковал Зеленского за «комплекс малоросса»

Киев, 29 августа. Депутат украинского парламента Олег Синютка заявил, что президент Владимир Зеленский навязывает гражданам «комплекс малоросса».

Так парламентарий Верховной рады от партии «Европейская справедливость» отреагировал на праздничный концерт ко дню Независимости. Представления прошли в Киеве 24 августа. Во время выступления некоторые песни исполнялись артистами на русском языке.

«То, что прозвучало на Софийской площади, — это желание власти навязать обществу комплекс малоросса», — заявил Синютка в эфире телеканала NTA.

По словам Олега Синютки, президент Украины Зеленский делит страну на два государства — первого и второго сорта. Они, по мнению депутата «Европейской справедливости», отличаются убеждениями и ценностями.

На Софийской площади 24 августа состоялись выступления украинских артистов. Это была вторая, неформальная часть праздника, который, судя по мнению пользователей Интернета и экспертов, прошел со скандалами. Так, например, украинцев возмутил номер певца Дмитрия Волканова, который выступил в костюме кролика.