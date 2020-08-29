Шерин назвал цель полетов бомбардировщиков США к границам РФ

На территории Калининградской области развернуты зенитно-ракетные комплексы С-400. В своем составе они имеют ракеты, которые могут уничтожать американские бомбардировщики на удалении до 400 км. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Накануне истребители Су-27 были подняты на перехват бомбардировщика В-52Н ВВС США над Балтийским морем. В Национальном центре управления обороной России объяснили, что самолеты вылетали для распознавания воздушной цели.

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США», — сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что нарушения границы России со стороны американского бомбардировщика не было. Полет истребителей проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

По словам военного эксперта Игоря Коротченко, в данном случае российские истребители действуют в рамках стандартной процедуры, когда обнаруживается неизвестная воздушная цель, которая классифицируется как «чужой».

«Осуществляется подъем истребителей, которые сближаются с иностранным самолетом. Это необходимо для определения типа воздушной цели и его государственной принадлежности. После этого, в зависимости от ситуации, происходит сопровождение на определенном участке полета. Дежурные силы ВКС каждый раз выполняют такие полеты», — сказал Коротченко.

Как утверждает собеседник ФАН, нужно укреплять потенциал сил воздушно-космической обороны страны. В то же время он отметил, что Калининградская область хорошо защищена от воздушных атак противника.

«У нас на территории Калининградской области развернуты зенитно-ракетные системы большой дальности С-400. В их составе есть ракеты, способные уничтожить подобный тип целей на удалении до 400 км. В случае реальных боевых действий американский самолет мог быть ликвидирован еще за несколько сотен километров до подлета к нашей территории, — говорит Коротченко. — В Калининградскую область также активно поступают зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2». Это средства противовоздушной обороны последнего рубежа. Они прикрывают более важные в военном отношении объекты и цели. Речь идет о базах Балтийского флота и административных центрах».

Первый зампред комитет Госдумы по обороне Александр Шерин предполагает, что американские бомбардировщики проводили какие-то плановые полеты.

«Естественно, США пытаются проверить нашу бдительность и военные возможности, – рассуждает Шерин. — Американские самолеты также производили элементарную разведку: тактическую и визуальную. Летчики хотят знать, через сколько наши системы ПВО могут обнаружить их и за какое время выходят самолеты на перехват. Помимо этого, идет отработка полетных навыков самих пилотов американских бомбардировщиков».

Парламентарий высоко оценил действия российских летчиков в этой ситуации.

«Тот факт, что наши пилоты реагируют и не допускают нарушения государственной границы, означает, что им можно поставить оценку только «отлично», — добавил депутат.

Ранее НЦУО РФ сообщал, что российский истребитель СУ-30СМ поднимали над Черным морем для перехвата самолета-разведчика США. Российский самолет идентифицировал цель над нейтральными водами Черного моря, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования.