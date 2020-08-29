В России выявили 4941 новый случай COVID-19 за сутки

Москва, 29 августа. Медики зафиксировали 4941 новый случай коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«В том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1269 [человек] (25,7%)», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что в целом с начала пандемии в России выявили 985 346 случаев COVID-19. Уже 804 383 пациента удалось вылечить, 5917 выздоровели за прошедший день. Число летальных исходов достигло 17 025 — 111 человек умерли за минувшие сутки.

В общей сложности в России провели свыше 36 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию.

Ситуация с COVID-19 в России продолжает стабилизироваться, в регионах поэтапно снимают ограничительные меры. 1 августа запустили рейсы до Турции, Танзании и Великобритании, передает «ФедералПресс». А с 1 сентября жители России смогут посетить и Молдавию.

Как отметил в интервью НСН бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, коронавирус уже не представляет особую эпидемическую опасность для России. Он уверен, что вирус будет какое-то время циркулировать в человеческой популяции, но совсем скоро перестанет быть «медицинской проблемой».