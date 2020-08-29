Тодоренко намекнула на вторую беременность

Москва, 29 августа. Телеведущая Регина Тодоренко заинтриговала поклонников, намекнув на вторую беременность. Об этом звезда написала в Instagram.

Тридцатилетняя Тодоренко заговорила о детях вслед за коллегой Дмитрием Шепелевым. Журналист заявил, что хотел бы стать папой во второй раз. Он уже воспитывает сына от Жанны Фриске.

А у Тодоренко и певца Влада Топалова есть сын Миша. Не исключено, что у мальчика скоро появится братик или сестричка.

«Уверена, что совсем скоро мой проект #Регина+1 будет называться #Регина+2», — написала Тодоренко.

Поклонники удивились словам Тодоренко. Они считают, что она ждет второго ребенка или представит нового ведущего шоу.

«А что значит +2? Прям интрига!» — поинтересовалась поклонница. «Так может уже сыночек будет брать интервью?» — пошутил подписчик. «Вы классная, удачи вам во всем», — пожелала поклонница. «Точно беременна, второго ждет», — предположил другой подписчик.

Ранее сообщалось, что поклонники восхитились интеллектом малыша Тодоренко. Телеведущая опубликовала ролик с сыном Мишей, который учится разговаривать.