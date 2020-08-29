Пристайко назвал условие временного отказа Украины от Донбасса

Киев, 29 августа. Бывший глава МИД Украины, а ныне посол страны в Великобритании Вадим Пристайко назвал условие, при котором Киеву стоит временно отказаться от планов вернуть Донбасс под свой контроль.

Дипломат уверен, что отложить восстановление территориальной целостности в «долгий ящик» необходимо будет при провале реализации Минских соглашений и сценария с миротворцами. Пристайко подчеркнул, что Украине нельзя любой ценой стремиться к возвращению Донбасса, если она хочет сохранить «западный вектор».

«Это больше похоже на то, что делала Западная Германия после войны. Они признали: на этом этапе мы не можем объединиться, но мы остаемся нацией, которая затем объединится», — объяснил дипломат.

Экс-глава МИД Украины при этом признал, что некоторые могут счесть такой план в своем роде «политическим самоубийством» и даже «зрадой» (предательством. — Прим. ФАН).

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске.

В ДНР недавно обратили внимание, что украинские военные занимаются активным инженерным оборудованием своих позиций на линии соприкосновения. Такими действиями Киев нарушает режим бессрочного перемирия.