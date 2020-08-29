Кабмин РФ подтвердил, что выплатит средства на детей от 3 до 7 лет

Москва, 29 августа. Правительство РФ подтвердило выделение денежных средств регионам и Байконуру на выплаты детям от трех до семи лет. Сообщение об этом появилось на сайте Кабинета министров.

Стало известно, что субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Министерство труда. Для этого из государственных резервов будет выделено 34,3 миллиарда рублей.

На данное пособие смогут претендовать семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Деньги родители детей от трех до семи лет будут получать ежемесячно, также в месяц можно оформить 50 процентов детского прожиточного минимума.

Подобные выплаты стали нововведением 2020 года. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с главами регионов провести оценку уровня доходов таких семей и обсудить возможность увеличения размера пособий с начала 2021 года.

Также государство финансово поддержит граждан России стимулирующими выплатами в сентябре. Речь идет о суммах в размере от 25 до 80 тысяч рублей. На них смогут рассчитывать следующие категории граждан: участвующие в борьбе с коронавирусом российские медики, врачи скорой помощи, средний и младший медперсонал, а также россияне, лишившиеся работы в период пандемии COVID-19.