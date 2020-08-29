Российские Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем

Москва, 29 августа. Два российских истребителя Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем. Вылет состоялся для перехвата замеченной неизвестной цели.

Для идентификации цели, направляющейся к границам России, в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

Экипажи истребителей опознали цель как американский стратегический бомбардировщик B-52H. После приближения российских военных, самолет ВВС США развернулся от границ РФ. После этого, как отмечается в сообщении Национального центра управления обороной, российские истребители благополучно вернулись в расположение.

В Минобороны подчеркнули, что полет прошел без нарушений международных правил использования воздушного пространства.

Накануне, напомним, над акваторией Черного моря была замечена неизвестная цель, которая приближалась к границам России. Позже удалось установить, что это был самолет-разведчик ВВС США. Он также был перехвачен российским истребителем и не пересек границу России.