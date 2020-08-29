Сатановский назвал новую цель Запада после «удара» по Белоруссии

Москва, 29 августа. Западные страны после «удара» по Белоруссии выберут для себя новую цель, уверен известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша планирует осуществить план по присоединению Гродненской области. Он подчеркнул, что у Варшавы не получится реализовать подобную стратегию.

Сатановский после слов Лукашенко высказался о геополитической ситуации в мире и об обстановке в Белоруссии, а также рассказал о планах Запада, касающихся стран СНГ. Эксперт обратил внимание, что западные страны продолжают свои попытки подобраться к России, используя при этом политические инструменты давления на соседние страны.

Политический аналитик заметил, что европейские страны совершено открыто предпринимают попытки вмешаться во внутренние дела Белоруссии. После «удара» по республике Запад, по его мнению, выберет для себя следующую цель для дестабилизации: будет осуществляться давление на политическую обстановку в другой союзной для России стране – в Казахстане. Подобная стратегия связана прежде всего с планами западных стран подобраться к Москве, считает Сатановский.

«Чтобы заняться Россией, надо разгромить не только Белоруссию, но и Казахстан. Нет ни малейшего сомнения, что это будет. Мне ужасно неприятно и жалко об этом говорить, но это будет», – объяснил политолог.

Сатановский уверен, что Москве необходимо жестким образом отвечать на подобные выходки Запада. Прежде всего России нужно выстроить грамотную внешнюю политику в отношении стран Прибалтики и Украины, считает эксперт.

Ранее Сатановский высказался о возможности начала крупного ядерного военного конфликта между Россией и Западом. Он заявил, что западные страны уже давно готовят плацдарм для начала войны у границ Российской Федерации.