Львовская певица отчитала Зеленского за шоу ко Дню независимости Украины

Киев, 29 августа. Президент Украины Владимир Зеленский неподобающим образом организовал в столице концерт по случаю Дня независимости страны. Об этом заявила львовская певица Оксана Муха.

Больше всего исполнительницу возмутило, что на праздничном мероприятии звучали песни на русском языке. Она призналась, что восприняла это «очень остро».

«Мы боремся за язык и идеологию, мы ищем единство в государстве, а тут дальше продолжается это разделение. Хождения Зеленского по стилизованному флагу Украины — это безумное неуважение», — отчитала артистка главу государства в эфире телеканала NTA.

Муха подчеркнула, что хотела бы выкинуть русский язык из своей жизни.

«Я не хочу видеть, как это все происходило на таком святом месте, как Софийская площадь», — заключила певица.

Депутат Верховной рады Олег Синютка, в свою очередь, заявил, что Зеленский пытается навязать украинцами «комплекс малоросса».

«Зеленский хотел продемонстрировать, что в нашей стране есть два государства: первого сорта и второго сорта. Одни болеют за одни вещи, другие убеждены совсем в других ценностях. То, что прозвучало на Софийской площади, — это желание власти навязать обществу комплекс малоросса», — выразил уверенность он.

Праздничными мероприятиям по случаю Дня независимости остались недовольны многие украинцы, их возмутила большая часть задумок организаторов. Граждане назвали увиденное на Софийской площади «дурдомом» и заявили, что не понимают, как такое шоу могло понравиться кому-либо.