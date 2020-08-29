Фанаты угрожают учителю, который подал иск против Моргенштерна

Москва, 29 августа. Учителю географии Артему Васильевых, подавшего в суд на рэпера Моргенштерна, стали угрожать поклонники музыканта.

Творчество Алишера Алиева, он же Моргенштерн, не понравилось педагогу. Музыкант негативно отзывался о системе образования в стране. Поводом для иска стало сравнение школ с «домиками для рабов».

Музыкант Юрий Семенюк и учитель географии Артем Васильевых подали на рэпера в суд. Семенюк потребовал лишить Моргенштерна авторских прав и направить эти деньги на поддержку сферы образования.

Васильевых хочет призвать рэпера к ответу за подталкивание слушателей к девиантному поведению.

«Несовершеннолетним прививаются ложные цели — вычурные предметы роскоши как цель жизни и показатель успеха, достигаемые девиантным поведением», — считает педагог.

После появления в СМИ этой информации, в адрес учителя стали поступать угрозы. Ему шлют в соцсетях фото с мертвыми животными. Фанаты Моргенштерна жестко критикуют Васильевых за то, что он «лезет, куда не просят».

Моргенштерн создает образ богатого рэпера, у которого деньги «куры не клюют». В клипе «Кадиллак» он поет о ювелирных украшениях, дорогих часах и популярности у девушек. Он неоднократно хвастался золотыми цепями, подвесками с алмазами и изумрудами.

Несмотря на поведение Моргенштерна, в звездной тусовке его не принимают за своего. Телеведущая Юлия Барановская посмеялась над рэпером, рассказав о его «застиранных» трусах.