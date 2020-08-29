Решетову в белом платье заметили на яхте известного миллиардера

Москва, 29 августа. Модель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова была замечена на роскошной яхте, принадлежащей известному миллиардеру. Девушка выложила снимок в своем аккаунте Instagram.

Пользователи Сети сообщают, что девушка, скорее всего, отдыхала на судне, принадлежащем российскому миллиардеру и бывшему депутату Государственной думы Андрею Скочу. На фото Решетова позирует на палубе яхты в летнем белом платье.

Подписки модели отметили, что лицо модели не выражает радости и не упустили возможности связать это с активными слухами о расставании Решетовой с Тимати.

«Все есть, а радости не видно», — философски отметила k.seshaaa. «Возвращайся быстрей, а то Тимати кого-нибудь найдет», — дала модели совет nataliya__chihiro.

Тем не менее сама Решетова никак не прокомментировала слухи о возможном, а ограничилась комментарием об отличном времяпрепровождении на море.

Ранее стало известно, что у Тимати, вероятно, появилась новая возлюбленная. Он и Решетова отдыхали отдельно, кроме того, внимательные подписчики заметили фотографию неизвестной девушки в телефоне матери Тимати Симоны Юнусовой. Фолловеры сразу выдвинули предположение, что это и есть новая дама сердца рэпера.

В это же время Решетова пожаловалась своим поклонникам в Instagram на тяжелый период в жизни и отправилась вместе с сыном Ратмиром во Францию к дедушке мальчика по линии отца. Подписчики посочувствовали модели и предположили, что ее с ребенком «отправили» во Францию, так как она «неугодна» матери рэпера. Слухи о непростых отношениях Решетовой и Симоны Юнусовой давно распространены в Сети, однако ни одной из женщин они подтверждены не были.