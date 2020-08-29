Еще одна страна открывает границы для туристов из России

Кишинев, 29 августа. С 1 сентября жители России смогут посетить Молдавию. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

Россия вошла в число стран так называемого «зеленого списка». Он составлен из государств, в которых регистрируется менее 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч человек. Россияне, а также граждане Молдавии, вернувшиеся из России, будут освобождены от двухнедельного карантина.

NewsMaker опубликовал копию приказа Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении. В нем значатся страны «красного списка», жителям которых пока запрещено посещать Молдавию. В списке 53 государства, среди них США, Украина, Испания, Израиль.

Ранее сообщалось, что Россия в ближайшее время может возобновить авиасообщение с несколькими странами. В этом списке Венгрия, Мальта, Франция, Иордания, Китай (только Шанхай), Египет (только Каир) и Кипр.

В марте этого года власти России прекратили авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Первые международные полеты начались только 1 августа. Летать разрешили в Танзанию, Великобританию и Турцию. Позже гражданам России было разрешено посещать Швейцарию.